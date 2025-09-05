Didorong Influencer, Pasar Perawatan Kulit Pria Diproyeksikan Terus Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran pria akan perawatan diri se makin meningkat. Hal itu salah satunya dipengaruhi oleh kian maraknya influencer kecantikan pria dan selebritas yang mendukung rutinitas perawatan.

"Perubahan persepsi ini telah memperluas daya tarik produk perawatan seperti perawatan kulit, rambut, dan lain-lain," kata Brand Manager Nerman (PT Gloria Origita Cosmetics), Melfiana, Jumat (5/9).

Menurut riset pasar dunia Mobilityforesights, total nilai pasar perawatan pria di Indonesia pada 2023 mencapai USD?882,1 juta. Hal itu diproyeksikan meningkat menjadi USD 1,3 miliar pada 2029, dengan CAGR sekitar 7,2?% dari 2024–2029.

"Dari sisi produk, pria cenderung melakukan perawatan dan memilih produk perawatan berkualitas, tetapi tetap praktis," ucapnya.

Melihat pangsa pasar yang besar, brand perawatan pria ternama asal Vietnam, yakni Nerman, secara resmi menjajal pasar Indonesia dengan beragam produknya.

Masing-masing, Nerman Hair & Body 4in1 Wash, Nerman Gentlement 3in1 Wash, Nerman Elegant Men Intimate Wash dan Nerman All in 1 Cleanser for Men.

"Di Vietnam, produk kami menguasai pasar dan beberapa kali mendapat penghargaan karena pendekatan All-in-One dalam produknya," lanjut Melfiana.

Kehadiran produk ini didasarkan pada fakta bahwa kulit pria modern membutuhkan perawatan khusus, tetapi tetap ringkas. Berbagai penelitian pasar menunjukkan, pria lebih cenderung memilih produk yang efektif dan sederhana, seperti gel cepat serap dan formula all-in-one.