Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Didorong Program Restrukturisasi, VIVA Bukukan Laba Rp1,19 Triliun

Rabu, 03 September 2025 – 20:43 WIB
Didorong Program Restrukturisasi, VIVA Bukukan Laba Rp1,19 Triliun - JPNN.COM
Para pengurus PT Intermedia Capital Tbk. (IDX: MDIA). Foto dok. MDIA

jpnn.com, JAKARTA - PT Visi Media Asia Tbk. (IDX: VIVA) dan PT Intermedia Capital Tbk. (IDX: MDIA) berhasil mencatatkan kinerja solid pada Semester I 2025. VIVA berhasil mencatat laba bersih Rp1,19 triliun, dan MDIA membukukan pertumbuhan EBITDA hingga 93%. 

"Hasil ini memperlihatkan arah pertumbuhan yang jelas dan memberi optimisme bagi perjalanan

Perseroan ke depan," kata Presiden Direktur VIVA, Arief Yahya pada Public Expose VIVA dan MDIA, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, selama enam bulan pertama tahun ini, VIVA mampu membalikkan kerugian tahun lalu menjadi laba bersih, ditopang keberhasilan restrukturisasi keuangan yang signifikan. 

Pendapatan tercatat Rp477,9 miliar dan EBITDA Rp32,8 miliar dengan margin 6,9%, tetapi efisiensi beban bunga menjadi kunci utama perbaikan. Perubahan besar ini menjadikan fondasi keuangan VIVA lebih sehat untuk melakukan berbagai aksi korporasi.

Dari sisi struktur modal, Perseroan berhasil menekan total liabilitas menjadi Rp6,10 triliun pada 30 Juni 2025, dari sebelumnya Rp7,28 triliun pada 31 Desember 2024. Ekuitas juga berbalik positif Rp418,97 miliar setelah sempat defisit Rp772,9 miliar di akhir tahun lalu. 

Baca Juga:

“Kami berkomitmen menjaga kepemimpinan di televisi FTA dan memperluas jangkauan digital di era konvergensi media,” ujarnya.

Presiden Direktur VIVA, Arief Yahya menyebutkan, restrukturisasi memberi ruang bagi VIVA untuk terus berinvestasi di konten, teknologi, dan pengembangan talenta. 

Didorong program restrukturisasi, VIVA berhasil membukukan laba bersih Rp1,19 triliun pada semester I 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Viva  restrukturisasi  laba bersih  investasi 
BERITA VIVA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp