Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Diduga 400 Karyawan Mie Sedaap Dirumahkan, Menaker & DPR Turun Tangan

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:00 WIB
Diduga 400 Karyawan Mie Sedaap Dirumahkan, Menaker & DPR Turun Tangan - JPNN.COM
UMK Blora 2026 disepakati naik 4,79 persen. Ilustrasi Pekerja: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Beredar informasi di media sosial sekitar 400 pekerja di perusahaan produsen Mie Sedaap dirumahkan beberapa hari sebelum memasuki Ramadan.

Namun, PT Karunia Alam Segar (PT KAS), produsen Mie Sedaap memastikan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di pabrik di Gresik, Jawa Timur.

Human Resources & General Affairs PT Karunia Alam Segar Peter Sindaru menyampaikan kegiatan produksi Mie Sedaap berlangsung sesuai perencanaan.

Baca Juga:

“PT KAS tetap berjalan normal secara operasional dan ketenagakerjaan, tidak ada PHK maupun karyawan yang dirumahkan,” ujar Peter dikutip Kamis (26/2).

PT KAS menegaskan sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting perusahaan, sehingga perusahaan berkomitmen menjalankan praktik ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, mematuhi ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

“Serta menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam seluruh aktivitas operasionalnya,” kata Peter.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan PHK buruh Mie Sedap PT Karunia Alam Segar (KAS) di Gresik.

Beredar informasi di media sosial sekitar 400 pekerja di perusahaan produsen Mie Sedaap dirumahkan beberapa hari sebelum memasuki Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mie Sedaap  PHK  dirumahkan  Ramadan  Idulfitri  DPR  Ketenagakerjaan 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp