Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Diduga Ada Bom Rakitan di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta

Jumat, 07 November 2025 – 18:26 WIB
Diduga Ada Bom Rakitan di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta - JPNN.COM
Ilustrasi. Suasana di gerbang SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara setelah ledakan, Jumat (7/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta, berinisial S menyebutkan bom rakitan atau bom molotov yang ditemukan di masjid sekolah, Jumat (7/11).

Dia menyebutkan bom rakitan itu diduga dibawa oleh siswa yang kerap di "bully" atau dirundung oleh siswa lain.

"Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri. Tadi saya lihat ada tiga jenis bom dan hanya dua yang meledak," kata S.

Baca Juga:

Menurutnya, ledakan terjadi saat khutbah Jumat selesai dan akan dilanjutkan dengan Iqomah.

"Saya di selasar masjid dan tidak terkena. Baju saya kotor karena menolong teman," katanya.

Dia mengatakan orang yang ikut salat jumat di sini merupakan siswa, guru dan orang yang ada di sekolah saja.

Baca Juga:

S mengaku tidak ada tanda-tanda akan terjadi ledakan karena pada pagi hari semua berjalan baik-baik saja.

"Kami tadi ikut kegiatan Adiwiyata di pagi hari," ujarnya.

Salah satu siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta, berinisial S menyebutkan bom rakitan atau bom molotov yang ditemukan di masjid sekolah, Jumat (7/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72  ledakan di SMAN 72  bom rakitan  SMAN 72 Jakarta  siswa sman 72 jakarta  Ledakan 
BERITA SMAN 72 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp