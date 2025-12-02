Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Diduga Ada Bullying di SD Jakut, Disdik hingga Polisi Sudah Terima Laporan

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:55 WIB
Diduga Ada Bullying di SD Jakut, Disdik hingga Polisi Sudah Terima Laporan - JPNN.COM
Karangan bunga yang dipajang orang tua siswa SPK SDK PENABUR Kelapa Gading (Penabur Intercultural School) yang mengeluhkan bahwa anak mereka menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah. Foto: dokumentasi orang tua korban

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah orang tua siswa SPK SDK PENABUR Kelapa Gading (Penabur Intercultural School) mengeluhkan bahwa anak mereka menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah.

Aksi perundungan itu dirasakan oleh tiga siswa, yakni G (11 tahun), J (10 tahun), dan C (10 tahun). Mereka mengaku dirundung oleh siswa yang sama dengan inisial EJH.

Orang tua korban G, yakni L (40 tahun) mengatakan anaknya mengalami perundungan sekitar sejak duduk di bangku kelas 2 hingga 4 SD. Korban saat itu mengalami bullying fisik dan psikis dari EJH.

Baca Juga:

“Ini kasus bullying sudah terjadi bertahun-tahun, yang mengalami anak perempuan saya yang dilakukan oleh temannya sebayanya satu angkatannya, sejak mereka duduk di kelas 2 SD sampai di kelas 4 SD,” ucap L dalam keterangan yang diterima pada, Senin (1/12).

L bahkan menyesalkan lantaran wali kelas kedua siswa dulunya seolah menutupi adanya kasus perundungan tersebut.

Walau orang tua sudah mencoba membuat laporan, tetapi G masih saja mengalami perundungan dari EJH dalam kesempatan berbeda, yakni saat kelas Mandarin dan kelas Vocal.

Baca Juga:

“Saya sudah mencoba berbagai cara, mulai dari internal, dari wali kelas, naik ke wakil kepala sekolah, sampai kepala sekolah tidak ada tindakan tegas, sehingga saya naik ke Ketua Umum Yayasan dengan mendorong melalui Dinas Pendidikan Jakarta,” jelasnya.

EJH kemudian dijatuhi sanksi paling ringan berupa teguran lisan oleh pihak sekolah.

Orang tua korban G, yakni L mengatakan anaknya mengalami perundungan sekitar sejak duduk di bangku kelas 2 hingga 4 SD

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bullying  Jakut  Jakarta Utara  Laporan Polisi  perundungan 
BERITA BULLYING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp