Diduga Ada Bullying di SD Jakut, Disdik hingga Polisi Sudah Terima Laporan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah orang tua siswa SPK SDK PENABUR Kelapa Gading (Penabur Intercultural School) mengeluhkan bahwa anak mereka menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah.

Aksi perundungan itu dirasakan oleh tiga siswa, yakni G (11 tahun), J (10 tahun), dan C (10 tahun). Mereka mengaku dirundung oleh siswa yang sama dengan inisial EJH.

Orang tua korban G, yakni L (40 tahun) mengatakan anaknya mengalami perundungan sekitar sejak duduk di bangku kelas 2 hingga 4 SD. Korban saat itu mengalami bullying fisik dan psikis dari EJH.

“Ini kasus bullying sudah terjadi bertahun-tahun, yang mengalami anak perempuan saya yang dilakukan oleh temannya sebayanya satu angkatannya, sejak mereka duduk di kelas 2 SD sampai di kelas 4 SD,” ucap L dalam keterangan yang diterima pada, Senin (1/12).

L bahkan menyesalkan lantaran wali kelas kedua siswa dulunya seolah menutupi adanya kasus perundungan tersebut.

Walau orang tua sudah mencoba membuat laporan, tetapi G masih saja mengalami perundungan dari EJH dalam kesempatan berbeda, yakni saat kelas Mandarin dan kelas Vocal.

“Saya sudah mencoba berbagai cara, mulai dari internal, dari wali kelas, naik ke wakil kepala sekolah, sampai kepala sekolah tidak ada tindakan tegas, sehingga saya naik ke Ketua Umum Yayasan dengan mendorong melalui Dinas Pendidikan Jakarta,” jelasnya.

EJH kemudian dijatuhi sanksi paling ringan berupa teguran lisan oleh pihak sekolah.