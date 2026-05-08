JPNN.com - Nasional - Humaniora

Diduga Api yang Bakar Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Akibat Sisa Tiner

Jumat, 08 Mei 2026 – 14:24 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu pelayat pertama sekaligus turut mengantar jenazah ke ambulans Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/5/2026). ANTARA/HO-Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh menjadi satu di antara korban kebakaran rumah di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jumat (8/5).

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal menyebut kebakaran diketahui setelah petugas mendapatkan informasi dari RT setempat.

Asril mengatakan RT setempat melihat rumah mendiang di lantai 3 sudah dipenuhi api dan asap, lalu membuat laporan ke pemadam kebakaran (damkar).

"Bapak RT langsung menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan," ujarnya kepada awak media, Jumat (8/5).

Setelah proses pemadaman, damkar menemukan satu orang, yakni Haerul Saleh menjadi korban meninggal dunia.

Asril menyebut pihaknya belum bisa membeberkan secara pasti penyebab kebakaran di kediaman Haerul. 

"Diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah," tutur dia.

Anggota IV BPK RI Haerul Saleh tewas saat rumahnya di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan mengalami kebakaran, Jumat (8/5) pagi.

TAGS   Haerul Saleh  BPK  anggota BPK  kebakaran  Tiner 
