Diduga Bunuh Diri, Seorang Pria Terjun dari Jembatan Rantau Berangin

jpnn.com, KAMPAR - Seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya diduga nekat mengakhiri hidup dengan cara melompat dari Jembatan Rantau Berangin, Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

Peristiwa tersebut terjadi Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 07.50 WIB dan langsung mengundang perhatian warga sekitar.

Kapolsek Bangkinang Barat Iptu Rully Chairullah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kampar, Basarnas, Tagana, serta warga untuk melakukan pencarian di aliran Sungai Kampar.

“Diduga aksi bunuh diri. Korban masih dalam pencarian oleh tim gabungan,” kata Rully.

Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian seorang perempuan bernama Ernawati (46), warga Dusun Rantau Berangin, sempat melihat seorang pria berdiri di atas pagar Jembatan Rantau Berangin sekitar pukul 07.40 WIB.

Merasa khawatir, Ernawati menegur pria tersebut.

Setelah ditegur, pria itu turun dan kembali duduk di atas sepeda motor yang dibawanya. Ernawati kemudian melanjutkan perjalanan pulang.

Sekitar 10 menit kemudian, saksi lainnya, Dewi Yusri (40), yang sedang berada di warung miliknya di dekat jembatan, mendengar suara seseorang terjun ke sungai.