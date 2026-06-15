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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Diduga Chery J6 REEV Sedang Uji Jalan di Indonesia

Senin, 15 Juni 2026 – 16:14 WIB
Diduga Chery J6 REEV Sedang Uji Jalan di Indonesia - JPNN.COM
SUV berkamuflase diduga Chery J6 REEV. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Belum lama ini, sebuah SUV berkamuflase tertangkap kamera saat melintas di kawasan Pondok Gede, Bekasi.

Menariknya, kendaraan tersebut masih menggunakan pelat nomor biasa, bukan pelat khusus kendaraan listrik berwarna biru.

Dari siluet bodi dan proporsinya, mobil itu diduga kuat merupakan Chery J6 REEV.

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Secara tampilan, SUV itu mengusung karakter petualang dengan desain boxy, over fender tebal, serta ground clearance tinggi.

Berdasarkan spesifikasi global, dimensinya memiliki panjang 4.545 mm, lebar 1.950 mm, tinggi 1.815 mm, dan wheelbase 2.783 mm, sehingga lebih besar dibanding Chery J6 EV yang saat ini sudah dijual di tanah air.

Daya tarik utama mobil berada pada sistem penggeraknya, mengadopsi teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV).

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Di mana roda sepenuhnya digerakkan motor listrik, sementara mesin bensin hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Dengan konsep tersebut, sensasi berkendara tetap menyerupai mobil listrik murni, tetapi pengguna tidak perlu terlalu khawatir soal jarak tempuh saat melakukan perjalanan jauh.

Belum lama ini, sebuah SUV berkamuflase tertangkap kamera saat melintas di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Diduga Chery J6 REEV

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TAGS   Chery  Chery J6  CHery J6 REEV  suv hybrid 
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