Diduga Dipicu Remaja Main Petasan, Pabrik Plastik di Rawa Buaya Hangus Terbakar

jpnn.com, CENGKARENG - Sebuah pabrik plastik yang terletak di Jalan Bojong Raya No.26, RT 05/RW04 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, ludes terbakar, pada Jumat (20/3/2026) dini hari.

Kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang awalnya diduga disebabkan oleh tembakan petasan.

"Masih dalam penyelidikan, karena diduga anak-anak sekitar bangunin sahur menggunakan petasan. Jadi masih kami lidik," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Parman Gultom melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Parman pun membenarkan bahwa warga sekitar serta sekuriti pabrik telah mengimbau para remaja untuk tidak menyalakan petasan di sekitar lokasi tersebut.

"Sudah diimbau oleh warga sekitar dan sekuriti supaya jangan menggunakan petasan atau kembang api saat bangunin sahur," kata Parman.

Namun demikian, penyebab pasti kebakaran tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian.

"Itu masih diduga ya (disebabkan tembakan petasan). Kita harus lakukan penyelidikan supaya jelas," tuturnya.

Hingga kini pihak pabrik pun belum membuat laporan polisi terkait insiden kebakaran itu. "Belum ada," katanya.