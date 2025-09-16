Diduga Gegara Tegur Anak Pejabat Parkir di Sekolah, Kepsek SMPN 1 Prabumulih Dicopot

Selasa, 16 September 2025 – 21:21 WIB

jpnn.com, PRABUMULIH - Viral di media sosial (medsos) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Prabumulih Roni Ardiansyah dicopot dari jabatan.

Usut punya usut, aksi pencopotan terhadap Roni lantaran menegur anak pejabat di daerah tersebut yang memarkirkan mobil di lapangan yang mengganggu pelaksanaan latihan kegiatan di sekolah.

Informasi dihimpun, anak tersebut masih di bawah umur.

Dalam video yang beredar, Roni Ardiansyah berpamitan dengan para guru dan murid penuh haru, netizen pun ramai berkomentar.

"Tangisan hari murid SMP Negeri 1 Prabumulih setelah mengetahui kepala sekolahnya diganti," kata akun media sosial @palembangkulukilir di Instagram, Selasa (16/9/2025).

Netizen berkomentar jika yang ditegur adalah anak Wali Kota Prabumulih.

"Marahin anak Wali Kota oleh bawa mobil ke sekolah, karena lapangan sekolah mau dipakai latihan marching band, padahal Pak Roni tidak salah, satpam juga dipecat," tulis akun Seee1.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih A Darmadi menyampaikan bahwa mutasi di jajaran dinas pendidikan adalah hal yang biasa.