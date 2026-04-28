Diduga Ini Pemicu KA Argo Bromo Anggrek Menabrak KRL, Detik-detik Mengerikan

Selasa, 28 April 2026 – 09:52 WIB

jpnn.com - BEKASI – Berikut ini detik-detik kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.53 WIB.

Salah satu penumpang selamat, Munir, menceritakan kronologis KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL dari arah belakang.

Diceritakan, kecelakaan maut itu berawal saat KRL Commuter Line yang ia tumpangi berhenti di jalur 1, Stasiun Bekasi Timur.

Munir mengatakan, KRL yang dia tumpangi saat itu melaju dari arah Jakarta menuju Cikarang.

Tiba-tiba KRL berhenti. Dia menduga, pemicunya lantaran ada KRL Commuter Line dari arah berlawanan, di rel sebelah, menabrak mobil taksi.

"Commuter Line berhenti lantaran Commuter Line yang berlawanan arah menabrak satu unit mobil taksi," katanya di Lokasi kecelakaan.

Tidak berselang lama, lanjut Munir, datang Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek yang langsung menabrak bagian belakang KRL Commuter Line arah Cikarang.

Munir mengatakan, bagian kepala KA Argo Bromo Anggrek sampai melesak ke gerbong paling belakang KRL.