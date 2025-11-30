Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Diduga Korban Banjir, 21 Jenazah Ditemukan di Sungai Padang Pariaman

Minggu, 30 November 2025 – 04:00 WIB
Diduga Korban Banjir, 21 Jenazah Ditemukan di Sungai Padang Pariaman - JPNN.COM
Kondisi jalan dekat gerbang Kota Padang Panjang di kawasan Jembatan Kembar menuju Lembah Anai tertimbun material tanah dan bebatuan dari banjir bandang, Kamis (27/11/2025) siang. ANTARA/HO-PJR Satlantas

jpnn.com, PARIAMAN - Tim gabungan terdiri dari polisi, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur lainnya menemukan 21 jenazah di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Jenazah diduga korban banjir bandang tersebut ditemukan pada Kamis (27/11).

"Untuk sementara hingga malam tadi ada 21 jenazah yang telah ditemukan," kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, Sabtu (29/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan setelah itu tim gabungan melakukan pencarian lagi hingga Jumat (28/11) malam.

Dalam pencarian tersebut, 19 korban ditemukan di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, satu korban ditemukan di Kecamatan Lubuk Alung, dan satu lainnya di Kecamatan Batang Anai.

Setelah ditemukan, katanya, korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan awal dan selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara guna identifikasi.

Baca Juga:

"Untuk status ada yang diambil keluarga dan ada juga yang belum diambil," katanya.

Ia mengatakan tim gangguan hari ini melanjutkan pencarian di aliran Sungai Batang Anai guna mencari dan mengevakuasi korban bencana tersebut.

Tim gabungan menemukan 21 jenazah di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   padang pariaman  banjir  Korban Banjir  Banjir Padang 
BERITA PADANG PARIAMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp