Diduga Korban Banjir, 21 Jenazah Ditemukan di Sungai Padang Pariaman

jpnn.com, PARIAMAN - Tim gabungan terdiri dari polisi, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur lainnya menemukan 21 jenazah di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Jenazah diduga korban banjir bandang tersebut ditemukan pada Kamis (27/11).

"Untuk sementara hingga malam tadi ada 21 jenazah yang telah ditemukan," kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, Sabtu (29/11).

Dia mengatakan setelah itu tim gabungan melakukan pencarian lagi hingga Jumat (28/11) malam.

Dalam pencarian tersebut, 19 korban ditemukan di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, satu korban ditemukan di Kecamatan Lubuk Alung, dan satu lainnya di Kecamatan Batang Anai.

Setelah ditemukan, katanya, korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan awal dan selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara guna identifikasi.

"Untuk status ada yang diambil keluarga dan ada juga yang belum diambil," katanya.

Ia mengatakan tim gangguan hari ini melanjutkan pencarian di aliran Sungai Batang Anai guna mencari dan mengevakuasi korban bencana tersebut.