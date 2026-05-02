Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Diduga Korban Rudapaksa, Balita di Rohil Meninggal Dunia

Sabtu, 02 Mei 2026 – 08:14 WIB
Ilustrasi korban kekerasan seksual. Foto: ilustrasi antaranews.com

jpnn.com - Seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Benar, kasus tersebut masih dalam penyelidikan,” ujar AKBP Isa, Jumat (1/5).

Baca Juga:

Peristiwa yang menimpa balita itu terungkap setelah korban mengalami demam tinggi sejak Senin (27/4).

Orang tua korban sempat membawanya ke bidan, namun saat itu korban didiagnosis mengalami dehidrasi dan hanya diberikan obat penurun panas.

Kondisi korban tidak kunjung membaik. Pada Rabu (29/4), orang tua kembali membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Baca Juga:

Di Puskesmas, korban sempat menjalani perawatan dan dipasangi infus. Namun, kejanggalan baru terungkap pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB, saat orang tua hendak mengganti pampers korban.

Mereka terkejut mendapati adanya darah pada bagian kemaluan korban. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada dokter yang menangani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Balita  dirudapaksa  Rudapaksa  meninggal dunia  Kekerasan Seksual  rohil 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp