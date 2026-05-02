Diduga Korban Rudapaksa, Balita di Rohil Meninggal Dunia

jpnn.com - Seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Benar, kasus tersebut masih dalam penyelidikan,” ujar AKBP Isa, Jumat (1/5).

Peristiwa yang menimpa balita itu terungkap setelah korban mengalami demam tinggi sejak Senin (27/4).

Orang tua korban sempat membawanya ke bidan, namun saat itu korban didiagnosis mengalami dehidrasi dan hanya diberikan obat penurun panas.

Kondisi korban tidak kunjung membaik. Pada Rabu (29/4), orang tua kembali membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Di Puskesmas, korban sempat menjalani perawatan dan dipasangi infus. Namun, kejanggalan baru terungkap pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB, saat orang tua hendak mengganti pampers korban.

Mereka terkejut mendapati adanya darah pada bagian kemaluan korban. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada dokter yang menangani.