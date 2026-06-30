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JPNN.com - Entertainment - Musik

Diduga Langgar Hak Cipta, Syahravi Beri Klarifikasi Begini

Selasa, 30 Juni 2026 – 20:01 WIB
Diduga Langgar Hak Cipta, Syahravi Beri Klarifikasi Begini - JPNN.COM
Syahravi (tengah) dan kuasa hukumnya, Elza Syarief (kanan) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahravi buka suara mengenai dirinya yang membawakan lagu milik Fariz RM berjudul Di Antara Kata.

Adapun Syahravi dilaporkan oleh Fariz RM atas dugaan pelanggaran hak cipta terkait lagu Di Antara Kata.

Didampingi kuasa hukumnya, Elza Syarief, dia lantas menjelaskan awal mula keterlibatannya dalam proyek tersebut.

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Syahravi mengatakan, dirinya mendapat penawaran dari seorang produser musik berinisial SN untuk terlibat dalam album tribute bertajuk '45 Tahun Fariz RM Berkarya'.

"Jadi semua yang saya kerjakan di proyek ini itu kami ada kontrak kerjanya dan saya, semua yang saya lakukan termasuk ketika membawakan lagunya itu ada di dalam kontrak kerja saya dengan Pak SN," ujar Syahravi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Dia mengatakan bahwa hubungannya dengan Fariz RM semula baik. Bahkan sebelum lagu dirilis, dia bahkan sudah sempat menemui Fariz RM secara langsung.

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"Waktu itu sebelum rilis saya sempat ketemu Mas Faris untuk memastikan bahwa beliau senang dengan hasilnya. Waktu itu beliau senang. Alhamdulillah kami lanjut, maju lagi lagunya rilis," kata Syahravi.

Namun dia terkejut ketika dirinya mendapat layangan somasi dari pihak Fariz RM.

Penyanyi Syahravi buka suara mengenai dirinya yang membawakan lagu milik Fariz RM berjudul Di Antara Kata.

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TAGS   Fariz Rm  Syahravi  Elza Syarief  Hak Cipta 
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