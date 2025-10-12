Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Diduga Mau Bikin Onar, Anggota Geng Motor Ini Tewas Setelah Menabrak Mobil

Minggu, 12 Oktober 2025 – 14:30 WIB
Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (ANTARA)

jpnn.com - Satu dari tiga orang diduga anggota geng motor tewas akibat kecelakaan di Makassar.

Korban berinisial MA tewas setelah menabrak mobil boks saat hendak membuat onar di jalanan.

Menurut Kapolsek Tamalate Kompol Syarifuddin, korban meninggal setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan.

"Laporannya kecelakaan, ada pengaduan masyarakat, sehingga anggota yang patroli langsung ke sana. Laporannya menabrak mobil boks," kata Kompol Syarifuddin, di Makassar, Sabtu (11/10/2025).

Kecelakaan terjadi saat korban dan rombongannya melintas di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, pada Sabtu (11/10) dini hari.

Warga yang melihat kejadian tersebut segera melapor ke pihak kepolisian.

Dari informasi diperoleh, mereka hendak membuat onar di jalanan dengan mengendarai motor.

Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan barang bukti pelontar dan anak panah alias busur.

Satu dari tiga anggota geng motor yang diduga hendak bikin onar di Makassar, tewas setelah menabrak mobil boks. Polisi masih menyelidikinya.

