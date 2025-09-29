Diduga Mencuri Tabung Gas 3 Kg, Pria di Palembang Dihajar Warga

jpnn.com - Pria asal Jalan Intirub Pusri, Kecamatan Kalidoni Palembang bernama Jerry (31) babak belur dihajar warga yang geram melihat aksinya mencuri gas 3 kilogram.

Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Letkol Iskandar atau tepatnya di samping MDP Plaza Dempo, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang, Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 20.30 WIB.

Jerry pun diserahkan korbannya, yakni Ahmad Firdaus Febriansyah (37) ke Polrestabes Palembang.

Menurut keterangan korban, saat itu dirinya sedang duduk di parkiran resto ayam karawaci. Lalu mengetahui saksi, M Syaprudin yang melihat pelaku Jerry masuk ke dalam pos siskamling di seberang korban duduk.

"Jadi, awalnya saksi melihat pelaku masuk ke dalam pos dan duduk di samping saya. Kemudian pelaku keluar," ungkap Ahmad, Senin (29/9/2025).

Ketika di luar, pelaku ini kembali duduk, dan melihat tabung gas 3kg di sampingnya.

"Seusai keluar dalam pos, pelaku membawa tabung 3 kilogram, Pak. Banyak warga yang melhat. Karena geram, saat itu warga langsung menangkapnya," kata Ahmad.

Sementara pelaku Jerry ketika diperiksa petugas berkilah dirinya tidak melakukan aksi pencurian tersebut.