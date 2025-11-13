Close Banner Apps JPNN.com
Diduga Oknum Aparat Mengamuk dan Todongkan Senpi ke Pengendara Motor di Tebet

Kamis, 13 November 2025 – 21:58 WIB
Seorang diduga aparat mengamuk dan menodongkan senjata api (senpi) di Jalan Tebet Barat IX, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11). Foto: Ilustrasi Antara

jpnn.com, JAKARTA - Seorang diduga aparat mengamuk dan menodongkan senjata api (senpi) di Jalan Tebet Barat IX, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11).

“Belum ada laporan resmi, tetapi anggota kami sudah turun ke lokasi untuk mengecek TKP dan meminta keterangan saksi,” kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Iwan mengatakan pihaknya telah menerima informasi dan langsung menurunkan anggota untuk memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan saksi-saksi.

Sementara, salah satu korban bernama Aldi mengaku sedang dalam perjalanan pulang kerja dan hendak kembali ke indekosnya.

Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul beberapa lelaki yang menuding telah menyenggol sepeda motornya, meskipun korban menyangkal tuduhan tersebut.

"Saya mau balik ke kosan karena pulang kerja. Tiba-tiba ada orang yang bilang saya nyenggol dia, padahal tidak sama sekali," ucapnya.

Selanjutnya, mereka cekcok dan salah satu pelaku mengeluarkan senjata api lalu menodongkan kepada korban.

Warga sekitar hanya menyaksikan tanpa berani turun tangan.

