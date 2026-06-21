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JPNN.com - Daerah

Diduga Panik, Pengemudi Toyota Rush Kabur dan Menyebabkan Laka Beruntun di Sesko TNI Bandung

Minggu, 21 Juni 2026 – 11:14 WIB
Diduga Panik, Pengemudi Toyota Rush Kabur dan Menyebabkan Laka Beruntun di Sesko TNI Bandung - JPNN.COM
Pengemudi Toyota Rush berinisial EA berhasil diamankan petugas setelah kabur dalam insiden laka beruntun di Jalan Martanegara, Kota Bandung, Sabtu (20/6/2026). Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas ganda terjadi di Jalan Martanegara, tepatnya di depan Sesko TNI, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Sabtu (20/6) sekitar pukul 18.00 WIB.

Peristiwa tersebut melibatkan empat kendaraan yang teridentifikasi, serta dua sepeda motor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan yang terlibat yakni Toyota Rush bernomor polisi D 1411 AHW yang dikemudikan EA (53), sepeda motor Yamaha D 5745 ADH yang dikendarai AH (31). 

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Kemudian, sepeda motor Honda D 3353 SGO yang dikendarai ES (31), mobil Toyota D 1642 AIE yang dikemudikan LA (39), serta dua sepeda motor lain yang masih dalam identifikasi.

Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Hudi Arif mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kejadian berawal ketika salah satu sepeda motor diduga menyenggol atau menggunting laju Toyora Rush yang dikemudikan EA.

Saat itu, EA diketahui tengah bekerja sebagai pengemudi layanan transportasi daring.

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"Diduga panik setelah insiden tersebut, pengemudi Toyota Rush kemudian memundurkan kendaraan dan berupaya meninggalkan lokasi kejadian," kata Hudi saat dikonfirmasi, Minggu (21/6/2026).

Mobil tersebut selanjutnya melaju melalui sejumlah ruas jalan, mulai dari Jalan Martanegara, Karawitan, Kliningan, Buah Batu, Cijagra, dan kembali ke Jalan Buah Batu.

Pengemudi mobil Rush kabur dan dikejar warga setelah terlibat dalam kecelakaan beruntun di depan Sesko TNI, Jalan Martanegara, Kota Bandung.

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TAGS   Toyota Rush  laka beruntun  sesko TNI Bandung  Kecelakaan Lalu Lintas  Polrestabes Bandung 
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