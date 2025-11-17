Diduga Rem Blong, Truk Hantam 4 Kendaraan di Simpang Exit Tol Bawen Semarang

Senin, 17 November 2025 – 21:05 WIB

jpnn.com - SEMARANG - Kecelakaan beruntun terjadi di persimpangan lampu pengatur lalu lintas Exit Tol Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/11), sekitar pukul 15.00 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan itu. Namun, dua pengemudi mengalami luka.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani mengatakan kecelakaan bermula saat truk wing box bernomor polisi BL 9820 AK melaju dari arah Ungaran menuju Salatiga.

Saat memasuki kawasan lampu lalu lintas Exit Tol Bawen, kata dia, truk tersebut diduga mengalami rem blong.

"Sesampainya di lampu merah Exit Tol Bawen, truk tersebut menabrak dua kendaraan, yakni Suzuki Carry bernopol H 8790 DA dan Mitsubishi L300 Box bernopol H 8809 TA. Saat itu kondisinya sedang lampu merah," ujar AKP Lingga.

Setelah menabrak dua kendaraan di depannya, katanya, truk masih terus melaju dan kemudian menghantam dua mobil lain yang datang dari arah berlawanan, yaitu Toyota Avanza dengan nomor polisi H 1408 KO dan Hyundai Ioniq bernopol AD 705 H.

Dua pengemudi mengalami luka akibat benturan dalam kecelakaan tersebut.

Pengemudi Suzuki Carry, Sumadi (42), mengalami cedera kepala serta luka sobek di dahi.