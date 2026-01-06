Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Diduga Terlibat Penipuan, Suami Boiyen Dilaporkan ke Polisi

Selasa, 06 Januari 2026 – 20:59 WIB
Diduga Terlibat Penipuan, Suami Boiyen Dilaporkan ke Polisi - JPNN.COM
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, JAKARTA - Suami Boiyen, Rully Anggi Akbar (RAA) dilaporkan ke polisi oleh seorang pengusaha berinisial RP.

Rully dilaporkan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

"Kami sudah melakukan LP ya, di Polda Metro Jaya dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh pihak SPKT," kata kuasa hukum pelapor, Surya Hamdani saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa.

Baca Juga:

Surya menjelaskan kasus tersebut berawal saat kliennya melakukan perjanjiannya dengan RAA untuk berinvestasi.

"Total keseluruhan itu kurang lebih Rp 300 juta. Namun, pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh RAA," katanya.

Komitmen awal dari pihak RAA, kata dia, kliennya akan mendapatkan keuntungan minimal Rp 6 juta per bulan, tetapi terhenti di bulan Januari tahun 2024 atau empat kali pembayaran keuntungan.

Baca Juga:

"Jadi, untuk keuntungan yang telah diberikan di awal itu adalah komitmen di awal yang telah disampaikan oleh pihak RAA ini. Klien kami telah menerimanya. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian. Jadi yang sepatutnya telah disampaikan per bulan, namun terhenti di bulan Januari tahun 2024," katanya.

Pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak RAA sebelum melaporkan ke polisi, namun pihak terlapor tidak dapat memberikan kepastian.

Sebelum melapor ke polisi, pengusaha RP telah melakukan pertemuan dengan suami Boiyen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Boiyen  suami Boiyen  penipuan  penggelapan 
BERITA BOIYEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp