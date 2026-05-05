Diduga Terpeleset Saat Ambil Air, Zubaidi Tenggelam di Sungai Lematang

jpnn.com, LAHAT - Zubaidi (46) warga Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dilaporkan tenggelam di Sungai Lematang, Selasa (5/5) sekitar pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban pergi ke sungai untuk mencuci sepeda motor.

Diduga, ketika mengambil air untuk membasuh kendaraan, korban terpeleset hingga terjatuh ke sungai, kemudian terseret arus dan tenggelam.

Seorang warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendengar teriakan minta tolong dari korban. Namun, saat didatangi, korban sudah tidak terlihat di permukaan air.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan pihaknya sudah mengerahkan tim rescue ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian.

"Upaya pencarian dilakukan dengan metode penyisiran permukaan air menggunakan perahu karet (LCR)," terang Raymond.

Tim SAR Gabungan yang terlibat terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD, pemerintah desa, relawan, serta masyarakat setempat.

Operasi pencarian dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).