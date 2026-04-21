Diduga Terpeleset Saat Mandi di Sungai Komering OKU Timur, Siswi SMP Hilang Tenggelam

jpnn.com - PALEMBANG - Siswi SMP Negeri 2 Martapura Ambar (15) dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Komering, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Selasa (21/4).

Informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.30 WIB sepulang korban dari sekolah. Korban bersama dua temannya pergi mandi di Sungai Komering. Namun, saat tengah mandi, korban diduga terpeleset dan langsung terseret arus sungai yang cukup deras.

Teman korban yang melihat kejadian tersebut sempat berupaya memberikan pertolongan menggunakan batang bambu. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya korban hanyut dan tenggelam.

“Setelah menerima informasi, kami langsung mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan pencarian,” kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Selasa (21/4).

Dia mengatakan bahwa upaya pencarian terhadap korban terus dilakukan secara maksimal bersama Tim SAR Gabungan.

“Upaya yang dilakukan meliputi penyisiran permukaan air menggunakan perahu karet (LCR), serta apabila memungkinkan akan dilakukan penyelaman. Selain itu, kami juga melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat di sepanjang pesisir sungai,” paparanya.

Tim SAR Gabungan yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD, pemerintah desa, sukarelawan, dan masyarakat setempat.

"Hingga saat ini, korban masih dalam pencarian. Diharapkan dengan sinergi dan berbagai upaya yang dilakukan, korban dapat segera ditemukan," ungkap Raymond.