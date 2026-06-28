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JPNN.com - Entertainment - Musik

Diduga Tersedak Air, Harry Styles Sempat Terjatuh saat Tampil di Wembley

Minggu, 28 Juni 2026 – 21:51 WIB
Diduga Tersedak Air, Harry Styles Sempat Terjatuh saat Tampil di Wembley - JPNN.COM
Harry Styles mengadakan konser "Together, Together" di Wembley Stadium, London, Inggris Raya, dalam foto yang diunggah di media sosial, Kamis (25/6). Foto: Instagram/@harrystyles

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi solo sekaligus mantan personel One Direction, Harry Styles, sempat terjatuh di atas panggung saat menjalani konser residensi bertajuk Together, Together di Wembley Stadium, London, Inggris, Jumat (26/6). Momen tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Harry Styles terlihat sedang melakukan gerakan whale, tradisi yang menjadi favorit para penggemarnya, dengan menyemburkan air dari mulut ke arah atas di sela penampilan lagu As It Was.

Namun, penyanyi berusia 32 tahun itu diduga tersedak air saat melakukan aksi tersebut. Ia kemudian kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang di atas panggung.

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Setelah terjatuh, Harry tampak menutup mulut, memegang perut, dan terlihat seperti hendak muntah. Gerakan dadanya juga tampak naik turun, seolah sedang berusaha mengatur napas.

Insiden tersebut berlangsung sekitar 17 detik. Tak lama kemudian, Harry kembali berdiri dan melanjutkan penampilannya.

Sebelum melanjutkan konser, pelantun Watermelon Sugar itu sempat melambaikan tangan kepada para penonton sebagai tanda bahwa kondisinya telah membaik.

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Hingga kini, perwakilan Harry Styles belum memberikan pernyataan resmi mengenai insiden tersebut. Meski demikian, ia kembali tampil dalam konser berikutnya di Wembley Stadium pada keesokan harinya.

Video kejadian itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu kekhawatiran para penggemar terhadap kondisi kesehatan Harry.

Harry Styles sempat terjatuh saat konser di Wembley Stadium seusai diduga tersedak air di atas panggung.

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TAGS   Harry Styles  Harry Styles jatuh  Konser  Stadion Wembley di London 
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