JPNN.com - Politik - Parpol

Didukung 30 DPW, Mardiono Terpilih Sebagai Ketum PPP 2025-2030 Secara Aklamasi

Minggu, 28 September 2025 – 06:03 WIB
Ketua Umum PPP 2025-2030 Muhamad Mardiono. ilustrasi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketum parpol berlambang Kabah masa bakti 2025-2030, setelah pelaksanaan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

Hal demikian seperti dikatakan Waketum PPP Amir Uskara saat jumpa pers setelah pelaksanaan hari pertama Muktamar X.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketuk palunya,” ucap Amir, Sabtu.

Dia menyebutkan penetapan Mardiono secara aklamasi sebagai ketua umum telah mendapatkan persetujuan dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP saat Muktamar X.

“Insyaallah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kami sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi,” kata Amir.

Selanjutnya, DPP PPP memberikan kesempatan kepada Mardino menyusun kepengurusan bersama delapan formatur yang sudah terbentuk, yaitu 5 dari DPW dan 3 dari DPP PPP.

Ketua Umum PPP terpilih Muktamar X Muhamad Mardiono menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar dari penetapan aklamasi. 

"Maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kami anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ucap Mardiono.

