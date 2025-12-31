Close Banner Apps JPNN.com
Didukung 85 Persen Suara, Prof Hidayat Resmi Mendaftar Jadi Calon Ketum KONI DKI

Rabu, 31 Desember 2025 – 19:50 WIB
Profesor DR Hidayat Humaid alias HH memberikan keterangan pers seusai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum (ketum) KONI DKI Jakarta 2026-2030 ke Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP7 di Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta, Rabu (31/12/2025). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Profesor DR Hidayat Humaid alias HH resmi mendaftar sebagai calon ketua umum (ketum) KONI DKI Jakarta 2026-2030.

Profesor Hidayat mendaftar didampingi ratusan pendukungnya dari cabang olahraga (cabor), KONI Kota dan Kabupaten hingga badan fungsional (Bafung).

HH sapaan akrab Hidayat kembali maju sebagai calon ketum KONI DKI Jakarta setelah mendapatkan surat resmi dukungan dari 73 atau sekitar 85,6 persen suara dari cabor, KONI Kota dan Kabupaten hingga bafung.

Sebelum mendaftar ke Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP7 di Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta, para pendukung HH menggelar deklarasi di Ruang Serbaguna Aroem, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Ketua Tim Sukses HH, Fatchul Anas mengatakan deklarasi ini untuk menjawab keraguan para cabor dan insan olahraga soal keseriusan HH maju kembali di kursi satu KONI Jakarta

"Deklarasi menegaskan Pak HH siap memimpin kembali KONI Jakarta dan melanjutkan kolaborasi dan sinergi pembinaan atlet prestasi dengan Pemprov DKI, Dispora, cabor serta seluruh pelaku olahraga di Jakarta," ujar Anas.

Menurutnya, sosok HH sangat dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Jakarta lebih menyala lagi. Dan target besarnya yaitu juara umum di PON XXII tahun 2028 nanti.

"Kolaborasi lintas sektor membutuhkan figur bertangan dingin, paham olahraga dan diterima semua pihak. Nah, Pak HH yang tepat," tegasnya.

Profesor DR Hidayat Humaid alias HH resmi mendaftar sebagai calon ketua umum (ketum) KONI DKI Jakarta 2026-2030 setelah mendapatkan dukungan 85 persen suara.

TAGS   KONI DKI  Calon Ketum KONI DKI  Prof Hidayat  Cabor 
