Didukung Bongky, Iconic Tourist Mencuri Perhatian di Perayaan 25 Tahun IDC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - IDC Indonesia (Internetindo Data Centra Indonesia) merayakan 25 tahun perjalanan dan kontribusi dalam membangun infrastruktur internet Indonesia melalui sebuah pertunjukan musikal bertajuk 'IDC Indonesia 25 Years: The Musical'.

Rangkaian acara tersebut diselenggarakan pada 12 Desember 2025 di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Perayaan menjadi momentum bersejarah bagi IDC Indonesia, menandai seperempat abad perjalanan perusahaan sejak didirikan pada tahun 2000.

Untuk pertama kalinya, IDC Indonesia mengemas perjalanan, nilai, dan visinya dalam sebuah pertunjukan seni modern yang memadukan musik, koreografi, visual panggung, dan tata cahaya berskala besar.

Sorotan utama perayaan 25 tahun ini yakni panggung besar perdana bagi band Iconic Tourist, sebuah band musik Indonesia yang membawa semangat generasi baru.

Penampilan Iconic Tourist menjadi simbol regenerasi dan transisi visi IDC Indonesia menuju masa depan yang lebih kreatif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Band Iconic Tourist dipimpin oleh Jova Quincy Rangkuti sebagai vokalis utama. Dalam momentum tersebut, dia juga diperkenalkan secara resmi sebagai bagian dari management IDC Indonesia. Kehadirannya merepresentasikan integrasi antara kreativitas, kepemimpinan generasi baru, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika teknologi dan budaya digital.

Pendiri IDC Indonesia, Johar Alam Rangkuti, menyampaikan bahwa perayaan 25 tahun ini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan langkah sadar untuk membuka ruang bagi generasi berikutnya dalam melanjutkan dan mengembangkan visi perusahaan.