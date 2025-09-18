Didukung Fundamental dan Katalis Positif, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatat momentum positif. Kepercayaan investor global meningkat setelah munculnya rekomendasi beli dan kenaikan target harga saham.

Goldman Sachs, lembaga keuangan internasional terkemuka, pada Jumat (12/9) resmi menaikkan rekomendasi saham BBRI dari neutral menjadi buy.

Target harga saham juga naik signifikan dari Rp 4.180 menjadi Rp 4.760 per saham. Kenaikan ini menempatkan BBRI sebagai salah satu saham perbankan nasional yang menjadi incaran investor global.

Selain itu, kebijakan Kementerian Keuangan RI yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut menjadi katalis positif.

Dari jumlah tersebut, BRI memperoleh alokasi Rp55 triliun yang dipandang akan memperkuat likuiditas serta mendukung ekspansi kredit.

Bloomberg Intelligence mencatat, BRI berpotensi menjadi bank yang paling diuntungkan dibandingkan anggota Himbara lainnya. Hal ini didukung perbaikan fundamental likuiditas industri perbankan yang dinilai cukup kuat.

Konsensus Bloomberg juga menunjukkan optimisme investor terhadap BBRI. Dari 39 analis yang memantau, 31 memberikan rekomendasi beli dan 7 menyarankan tahan. Rata-rata target harga konsensus berada di Rp4.602 per saham dalam 12 bulan ke depan.

Hingga akhir Kuartal II 2025, BRI menyalurkan kredit senilai Rp1.363,3 triliun. Dari jumlah tersebut, 84,4% atau sekitar Rp1.150 triliun mengalir ke segmen UMKM.