JPNN.com - Pendidikan

Didukung Microsoft, BINUS Melanjutkan Pembelajaran AI Melalui GreatNusa 

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:11 WIB
BINUS University menggandeng Microsoft menggelar GreatNusa. Ilustrasi mahasiswa: Binus University

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan global berlomba mencari talenta yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya untuk menciptakan dampak nyata. 

Di sisi lain, semangat Sumpah Pemuda yang lahir hampir seabad mengingatkan kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh persatuan, tetapi juga oleh keberanian generasi mudanya untuk terus belajar, berinovasi, dan berkarya. 

Rektor BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M., mengatakan memperingati momentum Sumpah Pemuda, BINUS University menggandeng Microsoft lewat program Microsoft Elevate menggelar pelatihan digital GreatNusa.

Dr. Nelly menyebutkan lewat program itu ribuan pelajar, mahasiswa, dan profesional muda mempelajari dasar-dasar AI dan teknologi digital. 

Program itu membuka ruang kolaborasi lintas sektor antara pendidikan, industri, dan komunitas, sekaligus membuktikan bahwa semangat belajar dan inovasi generasi muda Indonesia.

Selain itu, menjadi gerakan nasional untuk menyiapkan 50.000 pembelajar di seluruh Indonesia dalam menghadapi era AI, sekaligus memperluas akses terhadap pembelajaran digital yang inklusif, relevan, dan berdampak. 

“Sama seperti semangat pemuda 1928 yang kini diwujudkan dalam bentuk baru Generasi AI yang Berdampak,” ungkap Dr. Nelly dikutip, Kamis (30/10).

Dr. Nelly menjelaskan melalui AI Career Boost, Microsoft Elevate berfokus mengembangkan keterampilan digital bagi berbagai kalangan, mulai dari sektor non-profit, asosiasi pekerja, UMKM, komunitas, hingga NGO. 

