Didukung Pemangku Hak Ulayat, PT Dairi Prima Mineral Tancap Gas Beroperasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Dairi Prima Mineral (DPM) bertemu dengan pemangku hak ulayat se-Kabupaten Dairi untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku hak ulayat menyatakan dukungan mereka terhadap rencana pembukaan operasional PT DPM.

Salah satu tokoh masyarakat, Sahbin Cibro menyampaikan masyarakat adat siap bekerja sama dengan perusahaan selama kegiatan operasional tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Baca Juga: Dairi Prima Mineral Gencarkan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

“Kami mendukung keberadaan PT DPM karena kami percaya, bila dikelola dengan baik dan transparan, perusahaan ini akan membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi,” ujar Sahbin Cibro salah satu perwakilan pemangku hak ulayat dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sahbin, pemangku hak ulayat berharap perusahaan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan kesempatan kerja.

Hadir dalam acara antara lain marga Cibro, Sambo, Maha, Pardosi, Saran Boang Manalu, Manik, Bako, Berampu, Ujung, Kudari, Matanari, Lingga, dan Bintang.

Baca Juga: PT Dairi Prima Mineral Dukung Pengembangan Pendidikan Melalui Program Besiswa

Pihak manajemen PT DPM menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional secara bertanggung jawab serta sesuai dengan regulasi pemerintah dan kearifan lokal.