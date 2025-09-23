Didukung Propan Raya, El John Pageants 2025 Cetak Sejarah Tampil di IKN

jpnn.com - Kontes El John Pageants Festival 2025 mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya dipusatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 16–27 Agustus 2025 lalu. Hal ini berkat kolaborasi antara Yayasan El John Indonesia dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ajang ini etalase keberagaman budaya, kepedulian lingkungan, serta transformasi pariwisata Indonesia melalui peran generasi muda," kata Ketua Yayasan El John Pageants, M. Johnnie Sugiarto, Selasa (23/9).

Festival ini dibuka langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono dan Ketua Yayasan El John Pageants, Johnnie Sugiarto serta didukung oleh produsen cat Propan Raya.

“Kami mengapresiasi dukungan Otorita Ibu Kota Nusantara, sehingga El John Pageants Festival 2025 dapat digelar di IKN," ucapnya.

Kompetisi ini menggabungkan empat kontes nasional yang selama ini digelar terpisah, yakni Putri Kampus Indonesia, Putri Bumi Indonesia, Putra Putri Pariwisata Nusantara dan Putri Pariwisata Indonesia.

Lebih dari sekadar kompetisi, El John Pageants Festival 2025, menjadi ruang kolektif bagi generasi muda untuk mengekspresikan identitas, menyuarakan aspirasi, dan memperlihatkan kreativitas dalam bingkai keberagaman Indonesia.

Sementara itu, Direktur Propan Raya, Yuwono Imanto, menyebutkan, Propan turut mendukung festival ini yang menjadi ajang semangat pelestarian budaya Indonesia dan prestasi generasi muda bangsa.

"Melalui ajang ini, wajah baru Indonesia di IKN diperkenalkan dengan cara yang berkesan, menghadirkan energi positif dari para finalis yang datang dari Sabang hingga Merauke," katanya.