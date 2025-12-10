Didukung Revibes, 500 Siswa Dapat Layanan Periksa Mata Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 500 siswa, tenaga pendidik, dan staf penunjang MTsN 36 Jakarta mengikuti acara Soft Launching Aplikasi Revibes: Presenting the Gift of Sights, sebuah inisiatif yang memperkenalkan inovasi teknologi dalam kegiatan sosial.

Revibes merupakan sebuah NGO yang berdiri sejak 2023 dengan misi menyederhanakan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui digitalisasi dan transformasi cara kegiatan sosial dilakukan agar dapat diterapkan secara konsisten di setiap rumah tangga.

Pada kegiatan itu, sebanyak 531 peserta menerima layanan pemeriksaan mata gratis serta pembagian makanan, hasil kolaborasi antara Revibes, Leo Club Jakarta Bina Bangsa Pantai Indah Kapuk, Lions Club Jakarta Mitra Anyelir yang tergabung dalam Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307-B1.

Kolaborasi tersebut menandai langkah baru dalam menghadirkan pendekatan digital untuk kegiatan bakti sosial, sekaligus menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan mata bagi para siswa guna mendukung proses belajar.

Lions Club Indonesia, yang berdiri sejak 1969 dan dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial nasional, turut mendukung transformasi digital tersebut. Dukungan itu sejalan dengan misi Revibes yang digagas oleh Carissa Handrian, Founder Revibes.

Dengan melibatkan Leo Club, kegiatan juga menjadi ruang inspiratif bagi generasi muda untuk lebih berani memulai gerakan perubahan yang berkelanjutan, sesuai fokus Lions Club dalam pengembangan pemuda melalui berbagai program global.

“Melalui kolaborasi dengan Lions Club, Revibes dapat memberikan dampak lebih besar dalam memperluas jangkauan transformasi kegiatan bakti sosial. Kami ingin memastikan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan tidak berhenti pada satu acara saja, tetapi terus berkelanjutan,” ungkap Carissa Handrian, President Leo Club Jakarta Bina Bangsa PIK dalam keterangan resmi, Rabu (10/12).

Inovasi penggunaan aplikasi dalam kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari para tenaga pendidik, khususnya karena menghadirkan cara kerja yang lebih terstruktur dan efisien.