Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Didukung Robot TKR, Operasi Penggantian Sendi Lutut Terkini Minim Sayatan-Pemulihan Kilat

Rabu, 20 Agustus 2025 – 00:30 WIB
Didukung Robot TKR, Operasi Penggantian Sendi Lutut Terkini Minim Sayatan-Pemulihan Kilat - JPNN.COM
Siloam Hospitals Mampang mengumumkan adopsi teknologi robotik canggih untuk prosedur Total Knee Replacement (TKR) atau penggantian sendi lutut total di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu rumah sakit di Jakarta, Siloam Hospitals Mampang resmi mengumumkan adopsi teknologi robotik canggih untuk prosedur Total Knee Replacement (TKR) atau penggantian sendi lutut total.

Operasi TKR sendiri diketahui sebagai prosedur bedah yang bertujuan untuk menggantikan sendi lutut yang rusak parah akibat osteoartritis, cedera traumatis, atau kondisi degeneratif lainnya.

Prosedur ini dirancang untuk mengurangi rasa sakit, mengembalikan fungsi sendi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Baca Juga:

Dengan hadirnya sistem Robot TKR, operasi penggantian sendi lutut kini dapat dilakukan dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi dan minim invasif.

Robot ini berfungsi sebagai alat bantu canggih yang memandu dokter bedah selama prosedur, memastikan setiap langkah dilakukan dengan akurasi optimal.

Subspesialis Panggul dan Lutut di Siloam Hospitals Mampang Prof. Dr. dr. Ismail Hadi Soebroto Dilogo, Sp.OT. Subsp.P.L (K) menjelaskan keunggulan teknologi tersebut yakni tingkat presisinya yang tinggi.

Baca Juga:

"Penggunaan robot dalam TKR meningkatkan ketepatan dalam memotong tulang dan menempatkan implan secara presisi, sesuai dengan anatomi pasien masing-masing," kata Dokter Ismail di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Banyak individu sering menunda operasi penggantian lutut karena kekhawatiran akan rasa sakit yang intens, durasi pemulihan yang panjang, atau hasil yang mungkin tidak optimal.

Operasi penggantian sendi lutut minim sayatan dan proses pemulihan lebih cepat dengan Robot TKR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Siloam Hospitals  lutut  operasi lutut  teknologi 
BERITA SILOAM HOSPITALS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp