Didukung Teknologi SpringServe, Linknet Luncurkan Inventori Digital Linear

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk (Linknet) melalui unit bisnis MediaCo, resmi meluncurkan inventori digital pada layanan TV linear yang didukung oleh teknologi SpringServe dari Magnite, perusahaan periklanan sell-side independen terbesar di dunia.

Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam transformasi digital Linknet untuk menghadirkan solusi periklanan yang lebih modern, tertarget, dan berbasis data.

Dengan dukungan SpringServe, Linknet kini mampu menghadirkan iklan yang tersegmentasi di TV linear, sebuah inovasi yang memungkinkan setiap segmen audiens menerima pesan yang lebih relevan sesuai profil.



Teknologi itu dilengkapi dengan sistem manajemen inventori berbasis data yang membantu pengiklan mengoptimalkan program iklan lintas kanal (TV linear, OTT, mobile, hingga display), memantau performa secara real-time, serta meminimalkan pemborosan iklan melalui targeting yang lebih presisi.

Thilan Wijesuriya, Chief of Media Business Officer Linknet mengatakan peluncuran inventori digital linear ini merupakan terobosan penting bagi Linknet dalam memberikan nilai tambah kepada pengiklan.

"Dengan dukungan teknologi canggih dari Magnite, kami dapat menawarkan solusi periklanan yang lebih efisien, terukur, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menjangkau audiens premium kami dengan lebih tepat,” ungkap Thilan Wijesuriya dalam keterangan resmi.

Gavin Buxton, Managing Director Asia Magnite menyatakan pihaknya sangat antusias menjalin kerja sama dengan MediaCo (unit bisnis Linknet), perusahaan yang telah memiliki posisi kuat di Indonesia.

"Dengan teknologi penyajian iklan dan programmatic kami yang mendukung addressability, Magnite siap mendukung unit bisnis Linknet ini (MediaCo) dalam menyederhanakan proses monetisasi inventori digital mereka di kanal display, mobile, CTV, dan OTT," tambah Gavin Buxton. (jpnn)