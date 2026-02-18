Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Dieksplorasi Banyak Pengunjung IIMS 2026, BYD Atto 1 Raih Gelar Penting

Rabu, 18 Februari 2026 – 17:11 WIB
Dieksplorasi Banyak Pengunjung IIMS 2026, BYD Atto 1 Raih Gelar Penting - JPNN.COM
BYD Atto 1 di pameran otomotif. Foto: byd

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran lini kendaraan listrik BYD sukses mencuri perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Satu di antara yang paling menonjol ialah BYD Atto 1 yang berhasil meraih penghargaan Best EV City Car, sekaligus menjadi model dengan jumlah test drive terbanyak selama pameran berlangsung.

Penghargaan tersebut menjadi validasi atas daya saing produk sekaligus mempertegas posisi Atto 1 sebagai kendaraan listrik perkotaan yang diminati konsumen Indonesia.

Baca Juga:

Sepanjang pameran, model ini mencatat lebih dari 700 sesi test drive dari total lebih dari 1.300 sesi yang dibukukan seluruh lini kendaraan BYD.

Antusiasme tinggi tidak lepas dari konsep area test drive eksklusif yang dihadirkan BYD.

Berlokasi terintegrasi dengan booth utama, area seluas sekitar 1.050 meter persegi tersebut dirancang menghadirkan simulasi kondisi jalan nyata.

Baca Juga:

Mulai dari lintasan manuver hingga speed bump untuk menguji kenyamanan suspensi dan stabilitas kendaraan.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menilai minat pengunjung tahun ini menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Kehadiran lini kendaraan listrik BYD sukses mencuri perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  Byd Atto 1  test drive BYD Atto 1  BYD Atto 1 IIMS 2026 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp