Dieksplorasi Banyak Pengunjung IIMS 2026, BYD Atto 1 Raih Gelar Penting

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran lini kendaraan listrik BYD sukses mencuri perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Satu di antara yang paling menonjol ialah BYD Atto 1 yang berhasil meraih penghargaan Best EV City Car, sekaligus menjadi model dengan jumlah test drive terbanyak selama pameran berlangsung.

Penghargaan tersebut menjadi validasi atas daya saing produk sekaligus mempertegas posisi Atto 1 sebagai kendaraan listrik perkotaan yang diminati konsumen Indonesia.

Sepanjang pameran, model ini mencatat lebih dari 700 sesi test drive dari total lebih dari 1.300 sesi yang dibukukan seluruh lini kendaraan BYD.

Antusiasme tinggi tidak lepas dari konsep area test drive eksklusif yang dihadirkan BYD.

Berlokasi terintegrasi dengan booth utama, area seluas sekitar 1.050 meter persegi tersebut dirancang menghadirkan simulasi kondisi jalan nyata.

Mulai dari lintasan manuver hingga speed bump untuk menguji kenyamanan suspensi dan stabilitas kendaraan.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menilai minat pengunjung tahun ini menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat terhadap kendaraan listrik.