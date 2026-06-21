Dieng Caldera Race 2026 Diikuti Ribuan Peserta, Perputaran Uang Diperkirakan Tembus Rp 20 M

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:42 WIB

jpnn.com - WONOSOBO — Gelap masih menguasai langit Pegunungan Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Suhu 14° celcius menggigilkan kulit saat waktu menunjukkan pukul 03.30 WIB pada Minggu (21/6).

Walakin, di Tambi Tea Resort, Wonosobo, asa sudah menyala terlebih dahulu.

Baca Juga: bank bjb Hadirkan Cara Mudah Dapat Slot Dieng Caldera Race 2026

Para peserta Dieng Caldera Race (DCR) 2026 kategori 25K bersiap menjalani perlombaan lari melintasi pegunungan.

Dari ketinggian 2.330 meter, para pelari tak hanya mengejar garis finis, tetapi juga harapan baru bagi pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah.

Sebab, Dieng Caldera Race bukan sekadar ajang adu ketahanan fisik.

Event trail run yang digelar di kawasan Dieng ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah melalui konsep sport tourism.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno, mengatakan penyelenggaraan DCR 2026 menjadi salah satu cara memperkenalkan potensi wisata Dieng kepada masyarakat luas, termasuk para pelari dari berbagai daerah dan mancanegara.