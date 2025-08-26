Dies Natalis Ke-19, Fikom Untar Siap Hadapi Tantangan Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Dies Natalis ke-19 Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Tarumanagara (Untar) menjadi refleksi untuk menghadapi tantangan globalisasi, termasuk perkembangan teknologi komunikasi dan kecerdasan buatan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Pengurus Yayasan Tarumanagara, Vedrych J. Kusnanto, S.Kom., M.M., dalam acara yang digelar di Kampus I Untar, Jakarta, Jumat (22/8).

“Dies natalis bukan semata-mata untuk menunjukkan capaian, tetapi juga refleksi langkah ke depan. Peran Fikom semakin penting di era teknologi. Seperti teori Darwin, yang mampu bertahan adalah yang bisa beradaptasi,” ungkap Vedrych.

Oleh sebab itu, Vedrych berharap Fikom beradaptasi dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan masa depan.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., mengatakan usia ke-19 tahun menjadi masa penting bagi Fikom untuk terus tumbuh dan berinovasi.

“Prestasi, termasuk akreditasi unggul yang telah diraih, patut disyukuri. Namun, jangan berpuas diri karena tantangan ke depan semakin besar, terutama akreditasi internasional. Fikom harus membangun sinergi dengan mitra strategis,” katanya.

Dekan Fikom Untar, Dr. Riris Loisa, M.Si, menambahkan di usia ke-19, fakultas menambah program studi baru, yaitu Magister Ilmu Komunikasi.

Saat ini, Riris menjelaskan Fikom sedang melakukan persiapan menuju akreditasi internasional untuk Prodi S1 Ilmu Komunikasi.