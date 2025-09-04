Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Dies Natalis ke-41, UT Luncurkan Inovasi Baru, Perkuat Kolaborasi PTN dan PTS

Kamis, 04 September 2025 – 17:06 WIB
Dies Natalis ke-41, UT Luncurkan Inovasi Baru, Perkuat Kolaborasi PTN dan PTS - JPNN.COM
Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. (ketiga dari kiri) diapit Ketua Senat Universitas Terbuka adalah Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si. dan Plt. Warek 1 UT Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D. Foto Humas UT

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) secara resmi meluncurkan inovasi baru, berupa Aplikasi MYUT Tendik dan MYUT TIPS.

Peluncuran dilaksanakan pada puncak acara Dies Natalis ke-41 yang berlangsung di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) Tangerang Selatan, Kamis (4/9).

Peluncuran ini sekaligus menjadi salah satu bentuk komitmen UT dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Baca Juga:

"Empat puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu tersebut, UT telah menapaki perjalanan panjang sebagai pelopor pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia," kata Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

Selain aplikasi, bersamaan dengan Dies Natalis ke-41 Universitas Terbuka merilis program WFA di lingkungan UT, juga buku Dies 41 bertajuk Inovasi Wujudkan Pendidikan Berkualitas yang menjadi refleksi UT terhadap inovasi yang telah dilakukan.

Selain itu juga peluncuran 16 buku karya dosen-dosen UT dalam berbagai bidang ilmu.

Baca Juga:

"UT telah menjadi simbol harapan bagi jutaan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan, keluarga, atau tempat tinggal mereka," ujarnya.

Tema Dies Natalis tahun ini 'Inovasi Tanpa Batas Wujudkan Pendidikan Berkualitas' yang merupakan cerminan dari semangat UT dalam menjawab tantangan zaman.

Dies Natalis ke-41, Universitas Terbuka meluncurkan inovasi baru, perkuat olaborasi dengan PTN & PTS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Terbuka  Dies Natalis UT  Inovasi  UT  Prof Ali Muktiyanto  Pendidikan tinggi  PTN  PTS 
BERITA UNIVERSITAS TERBUKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp