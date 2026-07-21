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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dies Natalis ke-62 FTUI, Perkuat Sinergi Hilirisasi Teknologi & Inovasi

Selasa, 21 Juli 2026 – 11:14 WIB
Dies Natalis ke-62 FTUI, Perkuat Sinergi Hilirisasi Teknologi & Inovasi - JPNN.COM
Dies Natalis ke-62 FTUI di Smart Auditorium Adikarsa Keteknikan, Kampus FTUI Depok, pada Jumat (17/7) lalu. Foto: dokumentasi FTUI

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) menggelar perayaan Dies Natalis ke-62 di Smart Auditorium Adikarsa Keteknikan, Kampus FTUI Depok, pada Jumat (17/7) lalu.

Tema “Engineering Innovation for Sustainable Industry and Future Society” digaungkan sebagai manifestasi komitmen FTUI dalam menjembatani inovasi keteknikan dengan kebutuhan industri berkelanjutan.

Wakil Rektor UI Bidang Akademik Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo mengapresiasi perjalanan panjang FTUI yang telah menginjak usia 62 tahun.

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Dia menekankan pentingnya memaknai aktivitas keteknikan (engineering) modern sebagai instrumen adaptif di tengah perubahan global.

“Aktivitas engineering di FTUI hari ini dituntut mampu menghadirkan inovasi yang memperkuat daya saing industri dan aspek keberlanjutan,” ucap Mahmud.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Mohamad Rudy Salahuddin memaparkan materi bertajuk “Transformasi Industri Nasional melalui Hilirisasi dan Inovasi Teknologi”.

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Rudy mengungkapkan bahwa performa realisasi investasi semester pertama 2026 menunjukkan porsi hilirisasi konsisten menjadi mesin pertumbuhan utama dengan kontribusi sekitar 30 persen atau mencapai Rp300,1 triliun.

Kebijakan tersebut tidak sekadar mengejar kuantitas target pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan berfokus pada kualitas investasi yang mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja langsung serta mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif di luar Pulau Jawa hingga 50,2 persen.

Dies Natalis ke-62 FTUI menggaungkan manifestasi menjembatani inovasi keteknikan dengan kebutuhan industri berkelanjutan.

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TAGS   FTUI  teknologi  dies natalis  investasi 
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