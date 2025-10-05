Close Banner Apps JPNN.com
Dies Natalis ke-66, Untar Berkomitmen Terus Melangkah Lebih Maju

Minggu, 05 Oktober 2025 – 15:11 WIB
Dies Natalis ke-66, Untar Berkomitmen Terus Melangkah Lebih Maju - JPNN.COM
Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar acara puncak perayaan Dies Natalis ke-66 yang berlangsung di Kampus I Untar pada Sabtu (4/10/2025). Foto: Dokumentasi Humas Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) lebih enam dekade telah berkontribusi dalam mencetak lulusan yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta berjiwa entrepreneur.

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya, Universitas Tarumanagara menggelar pesta rakyat di Kampus I Untar pada Sabtu (4/10/2025).

Acara tersebut menjadi penutup rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-66 yang sebelumnya diawali dengan Untarian Berbatik dan Panggung Pensi.

Tahun ini, Untar mengusung tema 'Move Beyond' yang mencerminkan tekad untuk melampaui batas harapan serta memberikan kontribusi positif dalam skala nasional maupun global.

Rektor Untar Prof Amad Sudiro menegaskan momen Dies Natalis bukan hanya sekadar perayaan usia, tetapi juga menjadi sarana refleksi atas capaian institusi sekaligus dorongan untuk terus melangkah lebih jauh.

“Dengan memasuki usia ke-66, diharapkan inovasi akademik Untar terus berkembang, serta kolaborasi dengan mitra strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional, makin meningkat,” ujar Rektor Untar dalam keterangannya,Sabtu (4/10).

Perayaan ini turut melibatkan dukungan para alumni Untar yang telah sukses sebagai entrepreneur maupun profesional di berbagai bidang.

Selain itu, mitra industri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekitar kampus juga ambil bagian sebagai wujud dukungan dunia usaha sekaligus bentuk kepedulian Untar terhadap pemberdayaan UMKM.

Momen Dies Natalis ke-66 menjadi penguat komitmen Untar untuk terus melangkah maju melalui peningkatan kolaborasi hingga pencapaian internasional

TAGS   Untar  Universitas Tarumanagara  Dies Natalis Untar  Prof Amad Sudiro  LLDikti 
