Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Dies Natalis ke-70, IPDN Perkuat SDM Aparatur Berintegritas

Selasa, 31 Maret 2026 – 22:47 WIB
Dies Natalis ke-70 IPDN jadi momentum perkuat kualitas dan integritas calon pemimpin daerah. Foto: IPDN

jpnn.com, JATINANGOR - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memperingati Dies Natalis ke-70 sebagai momentum penguatan peran lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam mencetak calon pemimpin pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan bahwa peringatan tersebut menjadi kesempatan bagi IPDN untuk memperkuat visi, integritas, dan strategi kelembagaan ke depan.

Menurutnya, IPDN perlu terus beradaptasi melalui inovasi, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas program studi yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan.

Baca Juga:

“Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi yang adaptif, didukung sarana prasarana yang makin baik, serta kajian ilmiah yang menjadi acuan pengambil keputusan,” ujar Tito, dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono, turut menyoroti pentingnya peran IPDN dalam membentuk aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas.

Dia menyebut lulusan IPDN harus memiliki kepekaan terhadap etika, akuntabilitas, serta keberanian menolak praktik penyimpangan dalam birokrasi.

Baca Juga:

“IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga harus membentuk pamong praja yang berintegritas, transparan, dan berani menolak penyimpangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, integritas menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

TAGS   IPDN  Dies Natalis IPDN  SDM  aparatur  KPK  pemimpin daerah 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp