Difki Khalif dan Prinsa Mandagie Bangkitkan Lagi Lagu Vierratale

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Difki Khalif dan Prinsa Mandagie berkolaborasi untuk merilis lagu yang berjudul Seandainya.

Kolaborasi keduanya menjadi proyek spesial karena menghidupkan kembali lagu milik Vierra yang populer era 2000-an tersebut.

Sinergi Difki Khalif dan Prinsa Mandagie menjadi ruang eksplorasi musikal, sekaligus menghadirkan interpretasi baru atas lagu yang telah melekat di memori banyak pendengar.

Proyek tersebut terwujud melalui kolaborasi lintas label antara Musica Studios dan Sony Music yang membuka ruang bagi para artis untuk menafsir ulang karya-karya populer.

Dari beberapa pilihan lagu, Prinsa Mandagie menjatuhkan hati pada Seandainya, karya band era 2000-an Vierratale (sebelumnya dikenal sebagai Vierra).

“Banyak orang tumbuh bersama lagu ini, termasuk aku,” ungkap Prinsa Mandagie.

Lagu Seandainya memang menjadi salah satu anthem galau yang mewarnai masa remaja generasi 2000-an.

Kolaborasi dengan Difki Khalif, yang memiliki latar belakang sebagai anak band, menjadi elemen penting dalam proses kreatif ini.