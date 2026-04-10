JPNN.com - Daerah - Sumsel

Digarap Swasta, Pelabuhan Tanjung Carat Tak Membebani Keuangan Negara

Jumat, 10 April 2026 – 01:08 WIB
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat diwawancarai di Griya Agung Palembang, Kamis (9/4/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel resmi meluncurkan proyek strategis Pelabuhan Tanjung Carat yang mengusung konsep pembiayaan mandiri tanpa menyentuh dana APBN maupun APBD. 

Langkah berani ini diambil sebagai solusi permanen atas kepadatab Pelabuhan Boom Baru yang kini sudah melampuai kapasitas operasionalnya. 

Proyek yang terletak di Kabupaten Banyuasin ini sekarang tengah berada di tahap ke-11 dari total 15 langkah administratif sebelum memasuki fase konatruksi fisik. 

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa proyek ini menjadi percontohan sinergi investasi yang sehat. 

"Ini adalah langkah fundamental untik memangkas hambatan logistik. Menariknya, Pelabuhan ini murni didanai oleh investasi swasta dan mitra strategis, sehingga tidak membebani anggaran negara," ungkap Dudy saat diwawancarai di Griya Agung Palembang, Kamis (9/4/2026). 

Kepercayaan sektor swasta dalam proyek ini dinilai sebagai bukti kuatnya potensi ekonomi Sumatera Selatan. 

Pemerintah menargetkan pengerjaan fisik di lapangan akan dimulai pada Kuartal III (Juli-September) 2026 dengan visi besar beroperasi penuh pada tahun 2028.

"Harapan kami bahwa project launching ini tidak berhenti di acara seremonial, tetapi akan dilanjutkan terus sampai dengan selesai. Kami juga meminta peran aktif media untuk terus mengawal jalannya proyek agar kualitas bangunan tetap terjaga,” Kata Dudy. 

Proyek pembangunan Tanjung Carat tidak memakai dana APBN maupun APBD, resmi gandeng pihak swasta.

