Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Digebuk Thailand, Timnas Futsal Putri Indonesia Janji Bangkit saat Jumpa Malaysia

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:41 WIB
Digebuk Thailand, Timnas Futsal Putri Indonesia Janji Bangkit saat Jumpa Malaysia - JPNN.COM
Pemain Timnas futsal putri Indonesia, Agnes Matulapelwa saat berlaga pada ajang Piala AFF 2026 melawan Thailand di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal putri Indonesia memulai perjuangan pada fase Grup A Piala AFF Futsal Putri 2026 dengan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2/2026), Novita Murni Piranti dan kolega kalah dengan skor 0-3.

Gawang Skuad Garuda Pertiwi kebobolan melalui Panwasa Kingthong pada menit ke-12, Jenjira Bubpha (20'), dan Darika Peanpailun (23').

Baca Juga:

Pelatih Timnas futsal putri Indonesia Luis Estrela mengungkapkan bahwa anak asuhnya banyak membuang peluang pada babak pertama.

Kegagalan memaksimalkan sejumlah peluang menjadi persoalan utama mengingat Thailand mampu tampil efektif dengan mencetak dua gol pada awal pertandingan.

"Saya pikir di babak pertama Thailand lebih efisien daripada kami. Mereka punya banyak peluang dengan skema taktik yang bagus di ruang terbuka, sementara kami tidak bisa mencetak gol."

Baca Juga:

"Saat jeda, saya mengatakan kepada tim untuk tetap tenang. Namun, babak kedua berjalan sulit karena kami kembali kebobolan gol ketiga dengan cepat dan tekanan pertahanan kami tidak begitu berhasil," ungkap pelatih asal Portugal itu.

Manajer kelahiran 27 Juni 1979 itu menilai persiapan yang dilakukan anak asuhnya kurang maksimal sehingga belum mampu beradaptasi dengan intensitas dan kerasnya pertandingan Piala AFF Futsal Putri 2026.

Timnas futsal putri Indonesia janji bangkit saat jumpa Malaysia, Rabu (25/2) pada ajang Piala AFF 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Putri  Timnas futsal Putri Indonesia  Timnas Futsal Indonesia  Piala AFF Futsal  Piala AFF Futsal Putri 2026 
BERITA TIMNAS FUTSAL PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp