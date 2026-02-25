Digebuk Thailand, Timnas Futsal Putri Indonesia Janji Bangkit saat Jumpa Malaysia

jpnn.com - Timnas futsal putri Indonesia memulai perjuangan pada fase Grup A Piala AFF Futsal Putri 2026 dengan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2/2026), Novita Murni Piranti dan kolega kalah dengan skor 0-3.

Gawang Skuad Garuda Pertiwi kebobolan melalui Panwasa Kingthong pada menit ke-12, Jenjira Bubpha (20'), dan Darika Peanpailun (23').

Baca Juga: Luka di SEA Games 2025 Jadi Pemicu Revans Thailand atas Timnas Futsal Putri Indonesia

Pelatih Timnas futsal putri Indonesia Luis Estrela mengungkapkan bahwa anak asuhnya banyak membuang peluang pada babak pertama.

Kegagalan memaksimalkan sejumlah peluang menjadi persoalan utama mengingat Thailand mampu tampil efektif dengan mencetak dua gol pada awal pertandingan.

"Saya pikir di babak pertama Thailand lebih efisien daripada kami. Mereka punya banyak peluang dengan skema taktik yang bagus di ruang terbuka, sementara kami tidak bisa mencetak gol."

"Saat jeda, saya mengatakan kepada tim untuk tetap tenang. Namun, babak kedua berjalan sulit karena kami kembali kebobolan gol ketiga dengan cepat dan tekanan pertahanan kami tidak begitu berhasil," ungkap pelatih asal Portugal itu.

Manajer kelahiran 27 Juni 1979 itu menilai persiapan yang dilakukan anak asuhnya kurang maksimal sehingga belum mampu beradaptasi dengan intensitas dan kerasnya pertandingan Piala AFF Futsal Putri 2026.