Digimap Grand Indonesia Hadir dengan Konsep Baru, Lebih Besar & Lengkap

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) menghadirkan Digimap Grand Indonesia dengan konsep baru Apple Premium Partner pada Jumat (25/9).

Store baru dengan konsep baru itu kini hadir lebih besar dan lengkap.

Konsep Apple Premium Partner itu merupakan yang kedua di kawasan Jakarta Pusat dan kesebelas di Indonesia.

Sama seperti konsep lainnya, store itu hadir dengan ruangan yang lebih besar dan staf terlatih dari Apple, Sehingga siap menjadi destinasi utama bagi penggemar Apple di Indonesia.

Menempati lokasi strategis di lantai 1 East Mall Grand Indonesia, Digimap APP itu menghadirkan produk Apple yang lengkap dengan dukungan service.

GM Marketing Apple, PT MAP Zona Perkasa, Farah Fausa Winarsih mengatakan Digimap Grand Indonesia sudah menjadi konsep Apple Premium Partner.

Dia menjelaskan store ini tidak hanya hadir dengan lokasi strategis, tetapi juga menggabungkan sales dan service center dalam satu area.

"Hadirkan jajaran produk Apple yang menarik ditambah dengan layanan purnajual oleh tim ahli kami yang terlatih di Apple,” kata Farah saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis.