Digiserve Sabet Dua Penghargaan Bergengsi, Komitmen pada Kepatuhan & Budaya Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Digiserve kembali mencatatkan prestasi membanggakan tahun ini. Perusahaan penyedia layanan IT Managed Services tersebut meraih dua penghargaan bergengsi, yakni Indonesia Regulatory Compliance Award 2026 dan HR Asia Award 2026.

"Dua penghargaan ini menjadi bukti konsistensi Digiserve dalam memperkuat tata kelola perusahaan, kepatuhan regulasi, serta membangun budaya kerja yang positif, inklusif, dan berkelanjutan," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Digiserve, Buddy Restiady dalam keterangannya dikutip Selasa (7/7).

Dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026 yang digelar Hukumonline di Grand Ballroom Sasono Mulyo, Le Méridien Jakarta, pada 22 Mei 2026, Digiserve meraih predikat The Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance dengan peringkat Diamond untuk kategori Prosper B.

Pencapaian tersebut makin istimewa karena menjadi penghargaan ketiga secara berturut-turut bagi Digiserve dalam aspek regulatory compliance. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian penting dari strategi bisnis jangka panjang.

Selain penghargaan untuk perusahaan, Digiserve juga meraih penghargaan perdana The Most Inspiring Leader in Regulatory Compliance yang diberikan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Digiserve, Buddy Restiady.

Penghargaan tersebut mencerminkan kepemimpinan visioner dalam mendorong budaya kepatuhan regulasi, tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, serta penguatan manajemen risiko sebagai fondasi transformasi bisnis yang berkelanjutan.

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“Bagi Digiserve, kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi fondasi untuk membangun bisnis yang terpercaya, adaptif, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Tidak hanya unggul dalam tata kelola dan kepatuhan, Digiserve juga mendapat pengakuan di bidang sumber daya manusia. Pada 5 Juni 2026, Digiserve meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 dalam ajang HR Asia Awards yang berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place.