Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Digital Marketing Weekend 2025: BDD dan Everpro Merayakan Pertumbuhan Lewat Here We Grow

Sabtu, 29 November 2025 – 23:03 WIB
Digital Marketing Weekend 2025: BDD dan Everpro Merayakan Pertumbuhan Lewat Here We Grow - JPNN.COM
DMW 2025 berlangsung di Evermoss Technology Hall, Dago, Bandung pada Sabtu, 29 November 2025. Foto: Dok. BDD

jpnn.com, BANDUNG - Boleh Dicoba Digital (BDD), salah satu digital marketing agency lokal terbesar di Indonesia, kembali menggelar Digital Marketing Weekend (DMW) 2025 dengan tema Go Big and Go Home.

Tahun ini, DMW diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Everpro dan menjadi istimewa karena digelar di kota asal BDD, Bandung, tempat perjalanan dan pertumbuhan awal agency ini dimulai.

DMW 2025 berlangsung pada Sabtu, 29 November 2025, bertempat di Evermoss Technology Hall, Dago, Bandung.

Baca Juga:

Mengusung semangat Here We Grow, DMW 2025 merayakan perjalanan bertumbuh: Go Big, dengan membagikan capaian dan pembelajaran kepada industri yang lebih luas, serta Go Home, kembali pada nilai, akar, dan fondasi yang membentuk BDD sejak hari pertama.

Edisi tahun ini dirancang sebagai gelaran yang lebih intim, eksklusif, dan terkurasi, menghadirkan ruang bagi percakapan mendalam dan koneksi bermakna yang sering kali menghasilkan dampak lebih besar dibanding konferensi berskala besar.

Rangkaian tahun ini menghadirkan sejumlah pemimpin industri lintas sektor, termasuk Tiar Nabilla Karballa (Staf Khusus Presiden RI), Muhammad Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital & Produk Kreatif), Rizki Fahrurrozi (CEO BDD), Ilham Taufiq Mulyadi (Co-founder Evermos), serta perwakilan dari platform besar seperti Google, Meta, dan TikTok.

Baca Juga:

CEO BDD Oni Fahrurrozi mengatakan BDD untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara offline di Kota Bandung.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap dapat membuka perspektif baru dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari platform, founder, hingga para praktisi.

Boleh Dicoba Digital (BDD), salah satu digital marketing agency lokal terbesar di Indonesia, kembali menggelar Digital Marketing Weekend (DMW) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Digital Marketing Weekend 2025  Digital Marketing Weekend  Boleh Dicoba Digital  BDD 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp