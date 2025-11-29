Digital Marketing Weekend 2025: BDD dan Everpro Merayakan Pertumbuhan Lewat Here We Grow

jpnn.com, BANDUNG - Boleh Dicoba Digital (BDD), salah satu digital marketing agency lokal terbesar di Indonesia, kembali menggelar Digital Marketing Weekend (DMW) 2025 dengan tema Go Big and Go Home.

Tahun ini, DMW diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Everpro dan menjadi istimewa karena digelar di kota asal BDD, Bandung, tempat perjalanan dan pertumbuhan awal agency ini dimulai.

DMW 2025 berlangsung pada Sabtu, 29 November 2025, bertempat di Evermoss Technology Hall, Dago, Bandung.

Mengusung semangat Here We Grow, DMW 2025 merayakan perjalanan bertumbuh: Go Big, dengan membagikan capaian dan pembelajaran kepada industri yang lebih luas, serta Go Home, kembali pada nilai, akar, dan fondasi yang membentuk BDD sejak hari pertama.

Edisi tahun ini dirancang sebagai gelaran yang lebih intim, eksklusif, dan terkurasi, menghadirkan ruang bagi percakapan mendalam dan koneksi bermakna yang sering kali menghasilkan dampak lebih besar dibanding konferensi berskala besar.

Rangkaian tahun ini menghadirkan sejumlah pemimpin industri lintas sektor, termasuk Tiar Nabilla Karballa (Staf Khusus Presiden RI), Muhammad Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital & Produk Kreatif), Rizki Fahrurrozi (CEO BDD), Ilham Taufiq Mulyadi (Co-founder Evermos), serta perwakilan dari platform besar seperti Google, Meta, dan TikTok.

Baca Juga: Down For Life Menaklukkan AMI Awards dan Rock In Solo 2025

CEO BDD Oni Fahrurrozi mengatakan BDD untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara offline di Kota Bandung.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap dapat membuka perspektif baru dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari platform, founder, hingga para praktisi.