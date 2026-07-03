Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet

Jumat, 03 Juli 2026 – 19:03 WIB
Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet - JPNN.COM
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menjelaskan mengenai tata kelola SPPG dalam program MBG. Ilustrasi Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menargetkan sebanyak 16.557 satuan pendidikan untuk menerima akses internet pada 2026.

Hal itu dilakukan dengan penguatan konektivitas internet dan pengembangan ekosistem pembelajaran digital, transformasi pendidikan diharapkan berjalan lebih merata.

Tidak hanya di sekolah-sekolah perkotaan, tetapi juga di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Baca Juga:

Menurut Qodari, seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.

"Dalam hal konektivitas internet, untuk dukungan Program Digitalisasi Pembelajaran, pada 2025 tercatat sebanyak 8.265 sekolah jadi penerima akses internet,” ucap Qodari dikutip Jumat (3/7).

“Dalam perencanaan 2026, sebanyak 16.557 satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet," lanjutnya.

Baca Juga:

Qodari menuturkan , perluasan akses internet menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran berbasis teknologi.

Saat ini sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia telah terkoneksi internet, meski masih terdapat sekolah yang menjadi prioritas perluasan jaringan.

Pemerintah menargetkan sebanyak 16.557 satuan pendidikan untuk menerima akses internet pada 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Digitalisasi  Internet  Sekolah  pendidikan  internet masuk sekolah 
BERITA DIGITALISASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp