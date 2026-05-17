Digosipkan Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Bilang Begini

Minggu, 17 Mei 2026 – 15:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Ayu Ting Ting akhirnya angkat bicara terkait kabar kedekatannya dengan Kevin Gusnadi, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Ayu menjadi sorotan setelah foto dirinya menggandeng Kevin saat menonton di bioskop viral di media sosial.

Momen tersebut memicu spekulasi bahwa pelantun lagu Alamat Palsu itu tengah menjalin hubungan asmara baru.

Menanggapi kabar tersebut, Ayu mengaku heran karena setiap aktivitasnya bersama seorang pria selalu menjadi perhatian publik.

"Aduh, bingung saya jalan sama cowok ramai banget, saya ngapain saja ramai," ujar Ayu, kepada wartawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (15/5).

Meski tidak membenarkan maupun membantah kabar kedekatannya dengan Kevin, Ayu meminta doa agar dirinya segera menemukan jodoh dan kembali membina rumah tangga.

"Doain saja ya. Semoga cepat nikah," kata ibu satu anak tersebut.

Sebelumnya, Ayu juga sempat menanggapi isu tersebut saat menjadi pembawa acara program Brownis.