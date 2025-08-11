Digugat Cerai Andre Taulany, Erin Ingin Rumah Tangganya Kembali Utuh

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Erin Taulany, Firmanto Laksana Pangaribuan mengungkapkan, kliennya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Andre Taulany.

Sebagai informasi, Andre Taulany menggugat cerai sang istri ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Ini merupakan kali kedua pelawak sekaligus musikus 50 tahun tersebut menggugat cerai Erin Taulany.

Baca Juga: Putra Sulung Andre Taulany Ingin Orang Tuanya Berdamai

Sebab gugatan cerai Andre Taulany sebelumnya ditolak oleh majelis hakim PA Tigaraksa.

Firmanto Laksana Pangaribuan mengatakan, kliennya selalu menyampaikan keinginan untuk rujuk dan berdamai, setiap kali ada pertemuan, termasuk saat bertemu dengan pihak Andre Taulany.

"Nanti disampaikan hanya pada saat beberapa kali kami ketemu, ketemu juga dengan Pak Andre juga di sini. Disampaikan memang Mbak Erin itu menginginkan terjadi keutuhan keluarga lagi," ujar Firmanto Laksana di PA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (11/8).

Baca Juga: Baim Wong Akhirnya Umumkan Jadwal Tayang Film Sukma

"Menjadi damai, penuh rahmat, penuh kasih sayang, dan penuh berkat. Jadi, memang itu tujuan dari mereka ingin menikah," sambungnya.

Kehadiran ketiga orang anak juga menjadi penguat alasan Erin Taulany tak ingin berpisah.