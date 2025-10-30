Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Digugat Cerai Angbeen Rishi, Adly Fairuz Curhat Soal Ini

Kamis, 30 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Digugat Cerai Angbeen Rishi, Adly Fairuz Curhat Soal Ini - JPNN.COM
Adly Fairuz. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Adly Fairuz masih bungkam setelah digugat cerai oleh istrinya, Angbeen Rishi.

Dia belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, pria berusia 38 tahun itu diduga mencurahkan isi hati melalui akun miliknya di Instagram.

Adly Fairuz mengunggah video tengah menyanyikan lagu dengan lirik yang menyayat hati.

Baca Juga:

"Kau menghilang sebelum kita berpisah," ungkap Adly Fairuz.

Video pemain sinetron tersebut spontan menuai komentar dari netizen. Banyak followers yang menilai lirik lagu itu merupakan curahan hati Adly Fairuz terkait masalah rumah tangganya.

Adapun rumah tangga pasangan selebritas tersebut kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, Angbeen Rishi telah menggugat cerai Adly Fairuz ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Jadwal sidang perdana perceraian keduanya telah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.

"Sidang pertama nanti tanggal 6 November 2025," ungkap Dede Rika di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Aktor Adly Fairuz masih bungkam setelah digugat cerai oleh istrinya, Angbeen Rishi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adly Fairuz  istri Adly Fairuz  Angbeen Rishi  Angbeen Rishi gugat cerai Adly Fairuz 
BERITA ADLY FAIRUZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp